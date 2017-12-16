إلغاء قانون في أمريكا بسبب ” ترامب “

واشنطن(صدى):

ألغت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا أمس، بندًا في قانون ” أوباماكير ” للرعاية الصحية، الذي يلزم أصحاب العمل بتحمّل التكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.

وكان القانون يلزم مؤسسات دينية، رفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها، ما جعل ترامب يصدر قرارًا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء.

وتضمنت حيثيات الحكم، بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة.