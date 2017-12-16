” البيئة ” ترفع حظر استيراد الطيور الحية والبيض من 4 دول

سعيد العجل(صدى):

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 4 دول، بسبب أنفلونزا الطيور عالية الضراوة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن الوزارة رفعت الحظر على اليونان، التشيك، رومانيا، وموزمبيق.

وقال الحربي : إن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول.