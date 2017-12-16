مراهقة ألمانية تروي تفاصيل انضمامها لـ ” داعش ” .. وتؤكد: انخدعت بكلام صديقي

بغداد(صدى):

كشفت مراهقة ألمانية، كانت منضمة إلى داعش في الموصل بالعراق، عن تفاصيل انضمامهم إلى التنظيم، مؤكدة أن قرارها كان غبيًا.

وقالت الألمانية ليندا والتي تبلغ 17 عامَا إنها انضمت إلى داعش بعد كلام شاب شيشاني وقعت في حبه؛ حيث استطاع أن يخدعها بكلامه عن التنظيم، مشيرة إلى أن علاقتها كانت ليست مستقرة مع أسرتها.

وأوضحت أنها تزوجت الشاب الشيشاني عبر اتصال هاتفي؛ عقب مشاهدتها مقاطع فيديو لرجال وزوجاتهم يتنزهون في مناطق تنتمي لداعش، فكانت مقاطع الفيديو مخادعة، فظنت أن حياتهم وردية.

وقالت إن الحياة هناك على الحقيقة صدمتها، فكانت تعيش في رعب نظرُا لكثرة التفجيرات التي تقع خارج منزلها، مشيرة إلى أنها كانت لا ترى زوجها الذي أنجبت منه أطفالًا في سن صغيرة، حتى قتل في بغارة جوية في وقت سابق، وتركها وحيدة.

وأكدت ” ليندا ” على أن الحياة في العرق وسط عناصر داعش دمرت مستقبلها، ولم تخرج منها سوى بالإصابات في جسدها.

ومن المفترض أن يتم محاكمة ” ليندا ” الشهر المقبل في العراق بتهمة الانضمام لداعش، حيث رفضت السلطات العراقية تسليمها إلى ألمانيا بعد العثور عليها يوليو الماضي مختبئة في أحد الانفاق مع نساء أخريات.

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