بالفيديو.. جون ترافولتا لأول مرة بالرياض: سعيد بالاحتفال بعهد جديد

أماني الغامدي(صدى):

أكد نجم هوليوود جون ترافولتا، أمس الجمعة، أنه شعر بالدفء والترحاب منذ وصوله إلى الرياض، حيث يعتبر هذا الظهور أول ظهور له في المملكة.

وعبر ” ترافولتا ” عن سعادته بتزامن دعوته إلى المملكة مع السماح بإصدار تراخيص للسينما، قائلًا ” شعرت بامتياز أن أكون هنا للاحتفال بعهد جديد! ” ، مناقشًا رحلته إلى الشهرة ومسيرته المهنية.

وحث ” ترافولتا ” خلال حوار له في مركز ” أبكس للمؤتمرات والمعارض ” تحت عنوان ” ليلة مع ‏جون ترافولتا ” بالرياض، شباب المملكة على الكفاح من أجل أحلامهم وعدم الاستسلام، قائلًا إن من خانوا أحلامهم هم أولئك الذين تخلوا عنها.

وكان نجم هوليود وصل إلى الرياض في أول زيارة له للمملكة وسط ترحيب شبابي حار، حيث امتلأت القاعة التي استضافت الجلسة بحضور بلغ 2000 شخص.