التحقيق مع نائب ديمقراطي بـ ” النواب الأمريكي ” بتهم تحرش

واشنطن(صدى):

فتحت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأمريكي، تحقيقًا بشأن اتهام روبن كيوين النائب الديمقراطي، بالتحرش الجنسى بامرأتين.

وقالت المرأة الأولى التي تقدمت بالاتهامات، إن كيوين قام بإيحاءات جنسية متكررة ولامس فخذها مرتين دون موافقتها عندما كانت تعمل ضمن فريق حملته في 2016.

وأضافت امرأة أخرى، ناشطة في مجموعة ضغط أنها تعرضت لمحاولات متكررة من كيوين عندما كانت عضوا في المجلس المحلي.

من جانبه، نفى كيوين الاتهامات ورفض حتى الآن الاستقالة رغم أن زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي حثَته على القيام بذلك.