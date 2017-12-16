قرقاش: الحوثي يتمسك بالسيطرة على صنعاء لنهب خزانة الدولة

أبو ظبي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي تسعى إلى نهب خزانة الدولة، والأيام القادمة ستشهد توسعًا في عمليات السيطرة على أموال الشعب اليمني.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة و الذي يقدر بين ٣،٥ الي ٥ مليار دولار سنويا، أموال تنفق على محازبيه فقط وعلى دعم مليشياته الإرهابية. المال جزء أساسي في المشهد “.

واستكمل في تغريدة أخرى: ” تشير الدراسات الي انه و برغم الحرب الا ان استيراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي وبناء المساكن لمحازبيه تشهد طفرة كبيرة، التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة “.

واختتم سلسلة تغريداته قائلًا: ” مع التصفية الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة، غطاء الشراكة السابق إنكشف و ستتضح التكلفة المالية لإنقلاب المليشيا الإرهابية “.