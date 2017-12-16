بالصور.. تقنية القريات تقيم حملة لتنظيف المساجد على الطريق الدولي

علي العنزي(صدى):

نفذ فريق الجوالة بكلية التقنية بمحافظة القريات بمنطقة الجوف ملة لتنظيف المساجد على الطريق الدولي.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بتقنية القريات مشعل السمحان، أن فريق من الجوالة والبالغ عددهم 16 قاموا خلال هذا الأسبوع بحملة لتنظيف المساجد على الطريق الدولي وتأمينها بالماء والمناديل.

إلا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأعمال والمناشط التطوعية التي يقوم بها فريق الجوالة بالكلية الهادفة إلى غرس القيم النبيلة في نفوس المتدربين وحب العمل التطوعي التي يحث عليها ديننا الإسلامي.