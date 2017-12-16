بالصور.. الانتهاء من أعمال مشروع نفق طريق الملك سعود بنسبة 40%

راشد آل شريه(صدى):

كشف أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، عن انتهاء أعمال مشروع نفق طريق الملك سعود، بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي بشكل كبير في الحركة المرورية.

وأوضح أن الأمانة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية من حيث تصميمات الطرق، مشيرًا إلى أن اختيار الموقع جاء بناءً على دراسات موسعة.

وفي السياق ذاته أشار علي آل حرفش وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس ، إلى أنه تم الانتهاء من ترحيل الخدمات الأرضية من مكان العمل إلى الأماكن الجديدة، و تنفيذ طريق الخدمة الذي يتكون من اتجاهين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من صب كامل الكمرات، والعمل جارٍ بالجدران المساندة قبل وبعد الجسر، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال العزل والردم للأجزاء التي تم تنفيذها.