” الجيش السوري الجديد ” .. وحدات مسلحة برعاية أمريكية

موسكو(صدى):

أكد مركز المصالحة الروسي بين الطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت، أنه يتم تكوين وحدات مسلحة جديدة تحت مسمى ” الجيش السوري الجديد ” ، بإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية.

وأوضح المركز أن الوحدات يتم تكوينها في مركز تدريب بالقرب من مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة من بقايا المجموعات المسلحة المتفرقة تحت إشراف مكثف من الوحدات الأمريكية.

يُذكر أن مقر مركز المصالحة الروسي يقع في قاعدة حميميم، التي تتمركز فيها قوات جوية روسية؛ لمساعدو القوات السورية الحكومية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.