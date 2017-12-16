بعد تحوله من منشد إلى مغني.. ” الخشرمي ” يؤكد: لا يتعارض مع مبادئي

أماني الغامدي(صدى):

أطلق الفنان عبدالله الخشرمي، أول عمل غنائي له باستخدام المؤثرات الموسيقية، تحت عنوان ” جبت لي الموت ” ، ما اعتبره الجمهور الأمر تحولًا مفاجئًا لطريقته في تقديم الفن.

ويرى ” الخشرمي ” ، أن السينجل لا يتعارض مع مبادئه، معتبرا أن ” الفن واحد ” وأن بعض أعماله السابقة كانت تحتوي على إيقاعات، معللا تأخر هذه الخطوة بقوله: كل شيء بوقته حلو.