بعد تحوله من منشد إلى مغني.. ” الخشرمي ” يؤكد: لا يتعارض مع مبادئي
أطلق الفنان عبدالله الخشرمي، أول عمل غنائي له باستخدام المؤثرات الموسيقية، تحت عنوان ” جبت لي الموت ” ، ما اعتبره الجمهور الأمر تحولًا مفاجئًا لطريقته في تقديم الفن.
ويرى ” الخشرمي ” ، أن السينجل لا يتعارض مع مبادئه، معتبرا أن ” الفن واحد ” وأن بعض أعماله السابقة كانت تحتوي على إيقاعات، معللا تأخر هذه الخطوة بقوله: كل شيء بوقته حلو.
قوندا[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 13 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله رساله لكل اب وام الحذر من قناة بدايه التى ظاهرها الصلاح وباطنها الانحلال الأخلاقي وهذا الفنان من خريجي هذه القناة
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 11 دقيقة
منشد والمغني
زي بعض
الفرق بسيط
منشد بدون قرقعت صحون
مغني بقرقعت صحون
احمق موهبه
👸[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمد لله الذي عفانا ممن أبتلاه به الدنيا .