9 علامات تؤكد وقوعك في الحب

متابعات(صدى):

يرى علماء النفس أن مشاعر الحب الصادقة يمكن أن تؤثر على تصرفات صاحبها، إلى درجة من شأنها أن تؤثر على طريقة مشيه ونبرة صوته.

وفيما يلي قائمة بالتصرفات الغريبة التي يقدم عليها المحبون:

1- يعمي ويصمّ

أظهرت الدراسات أن الغارقين في الحب يصبحون أقل قدرة على التركيز وأداء المهام التي تتطلب الاهتمام. ويرى الأستاذ المساعد في جامعة ليدن الهولندية هانك فان ستينبريغن، أنهُ “عندما تقع في الغرام، فإنك تجد صعوبة في التركيز على الأشياء الأخرى لأنك تنفق الكثير من الوقت والجهد بالتفكير في من تحب”.

2- يُفقد العقل

عمل العلماء على تأكيد ذلك من خلال القيام بفحوصات الرنين المغناطيسي. وأشارت النتائج إلى أن “المحب يصبحُ كمدمن الكوكايين، إذ أن النظام العصبي لدماغه يشعر بسعادة ونشوة مفرطة عند سماع صوت من يحب أو التقربُ منه”.

ويضيف أستاذ علم الأعصاب في كلية البرت انشتاين بنيويورك د. لوسي براون، “يمكن للمحب أن يشعر بالسعادة المفرطة عندما يقع في الحب، نشوة تشبه تلك التي يشعر بها متعاطو المخدرات”.

3- يخفف من الألم

وكشفت الأبحاث أن بعض مناطق الدماغ التي تنشط مشاعر الحب هي نفس المناطق التي تستخدم المخدر للحد من الألم، أي أن مجرد الوجود في علاقة عاطفية كفيل بتخفيف الألم.

4- يدفع صاحبه للمشي ببطء

وجد الباحثون أن الرجل يضبط سرعة مشيه لتتناسب مع وتيرة من يحب.

5- تسارعٌ في دقات القلب

أظهرت الدراسات أن دقات قلب المحب تتسارع كلما اقترب من حبيبه، الأمر الذي ينطبق عادةً على طرفي العلاقة.

6- اختلاف نبرة الصوت

تميل النساء في علاقاتهن مع الجنس الآخر إلى تغيير أصواتهن لجذب الرجل، وتشير الأبحاث إلى أن العاشقات تحاولن تقليد أصوات شركائهن في بعض الأحيان، على عتبارها وسيلةً للاتصال والمودة والشعور أن الطرفين على نفس الخط.

7- يجعل صاحبه أعمى

وتشير بعض الدراسات إلى أن العلاقات العاطفية تدفع طرفيها إلى غض الطرف عن عيوب بعضهم البعض، فلا يرون منها شيئاً، ما يصيب العقل بنوع من “الثمالة” أو السكر فيصير عقل المحب مصاباً بما شيبه الإغماء.

8- طريق التهور

يقول علماء النفس والاجتماع إن الرجال والنساء المحبين يعدون أكثر استعداداً لتحمل المخاطر والإقدام عليها.

9- يؤثر على بؤبؤ العين

وتشير الدراسات إلى أن اتساع حدقة العين مرتبط بالمشاعر العاطفية، وعلى رأسها الحب.