لبنان تستعيد قطع أثرية ثمينة من أمريكا

بيروت(صدى):

استعادت السلطات اللبنانية، ثلاث قطع أثرية من الولايات المتحدة، سُرقت أثناء الحرب الأهلية.

والقطع الأثرية هي تمثال يمثل رأس ثور أخذ خلال الصيف من مجموعات متحف متروبوليتان ميوزيوم أوف آرت، وتمثالان نصفيان مصنوعا من الرخام يعودان إلى القرنين الرابع والسادس قبل الميلاد، فقد عثر عليهما في السبعينات خلال حفريات قرب صيدا في جنوب لبنان