” ABB ” تُعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت مجموعة شركة ABB السعودية المتخصصة في مجال التصنيع الرقمي وتكنولوجيا منتجات الطاقة والبنية التحتية، توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين؛ للعمل في فروعها وعدد من مشاريعها بمناطق المملكة في كل من الرياض والخبر.

وأعلنت الشركة أن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعددٍ من التخصصات، حيث تم بدء التقديم منذ 13 ديسمبر 2017.

وأضافت، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قطاع الطاقة المتجددة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مراقب مالي للمشروع (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص المالية، ويُفَضل درجة الماجستير.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا