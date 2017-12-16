شرطة جازان تكشف عن مقتحم مدرسة البنات.. وتؤكد: ” مضطرب نفسيًا “

تركي السالم(صدى):

نجحت شرطة جازان، في التعرف على هوية مقتحم مدرسة الأميرة فهدة الابتدائية للبنات، موضحة أنه شاب في العقد الثالث من عمره.

وأثبتت التحقيقات أن المقتحم يُعاني من اضطرابات نفسية، وتم إحالته إلى المستشفى الصحية بجازان، وذلك بعد محاولتة لاقتحام مدرسة البنات الخميس الماضي، خلال الدوام الرسمي.

ويُذكر أن عمليات اتحام مدارس البنات التابعة لتعليم جازان، تكررت أكثر من مرة؛ مما دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بايجاد حلول سريعة لهذه الأزمة.