85 وظيفة شاغرة بشركة أركاد للمقاولات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، باب التوظيف لـ85 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسيين من المواطنين والمقيمي؛ للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية، وأبها، وينبع.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، حيث تم فتح باب التقديم منذ أمس الجمعة ويستمر حتى 12 فبراير 2018.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس شبكات.

– منسق تفتيش اللحام (10 وظائف).

– مشرف معدات كهربائية (وظيفتين).

– مسؤول موقع (4 وظائف).

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة (4 وظائف).

– فني الوثائق (وظيفتين للنساء).

– موظف دعم تكنولوجيا المعلومات (وظيفتين).

– مشغل معدات ثقيلة (وظيفتين).

– منسق مشروع.

– مهندس قبل التكاليف.

– مشرف ميكانيكي.

– منسق المواد.

– مساعد إداري (وظيفتين).

– مراقب المواد.

– مهندس ميكانيكي (وظيفتين).

– مهندس أجهزة وتحكم.

– مهندس مدني (5 وظائف).

– مسؤول العلاقات الحكومية (3 وظائف).

– مراقبي الحرائق (35 وظيفة).

– رسام هندسي (5 وظائف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التاليهنا