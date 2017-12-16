في ضربة موجعة جديدة .. الجيش اليمني يقطع عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم السبت، عن نجاحات الجيش ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن السيطرة على عدد من المناطق الهامة في اليمن يًعد ضربة موجعة لهم.

ووصف انتصارات الجيش بالاستراتيجية، موضحًا أن السيطرة على عدد من المواقع في بيحان؛ أدى إلى قطع عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن تحرير بيحان وعسيلان قطع طرق الإمداد على جيوبها في مناطق الصفراء والسليم.

ولفت إلى أن تحرير بيحان وعسيلان سيساهم في تحرير محافظة البيضاء المحاذية، بالإضافة إلى تأمين مأرب من خطر الصواريخ البالستية التي كانت المليشيات الإيرانية تطلقها من بيحان صوب منطقة صافر النفطية.

واشار إلى أهمية تحرير الجوف، قائلًا: الجوف ستتحول إلى منطلقاً لدعم واسناد تحرير محافظة صعدة ، خصوصاً بعد التحام الجبهات في الجوف وصعدة بعد تحرير الخليقا .

وقال إن تحرير الحديدة سيساهم في استفادة المواطنين من المساعدات الإنسانية التي تتعرض للنهب والمصادرة من قبل الحوثيين في الميناء ، وستصل للمحتاجين .