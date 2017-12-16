فوائد تناول الشاي يوميًا للعين

كاليفورنيا(صدى):

أشارت نتائج أبحاث أجراها علماء بجامعة كاليفورنيا، إلى أن تناول كوب من الشاي الساخن يومياً يقلل خطر الإصابة بالجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين بنسبة تصل إلى 74 بالمائة.

ولفتت نتائج الأبحاث، إلى عدم وجود أية صلة بين مجموعة من المشروبات وبين تقليل خطر الإصابة بالجلوكوما، والمشروبات هي: الشاي المثلج، والقهوة العادية ومنزوعة الكافيين، والشاي منزوع الكافيين، ومشروبات الصودا.

وتزيد مجموعة من العوامل احتمالات الإصابة بالجلوكوما، مثل البدانة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم. وتصيب الجلوكوما كبار السن عادة، وهي من أمراض العيون التي قد تؤدي إلى فقدان البصر.