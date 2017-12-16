الطريقة الصحيحة للتعامل مع طفل الست سنوات

متابعات(صدى):

يبدأ الطفل من سن 6 إلى 9 سنوات، في تعلُم مبادئ الأخلاق بشكل منفصل عن أنظمة التعلّم، من خلال الملاحظة والمراقبة، وليس من خلال التعليمات التي يتم تلقينها له.

وفي تلك المرحلة، يشعر الطفل بألم إذا رأى أو قام بسلوك تسبب في أذى للآخرين، لذلك دعت دراسات علم نفس الطفل، إلى التحدث مع الصغير في هذه المرحلة عن الأسباب والدوافع وراء السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها الآباء، وتفسير المعنى الأخلاقي وراءها، لأن هذه أفضل طريقة لتعليم الطفل في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن شرح الآباء في هذه المرحلة يلعب دوراً هاماً في تعريف ما هي القيم الأخلاقية، وحث الطفل على تحمّل مسؤولية قراراته، وتبيان العواقب السيئة التي تترتب على التصرفات غير الأخلاقية.