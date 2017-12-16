تزايد نسب الإعتداء على النساء بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

كشف تقرير للمرصد الوطني للعنف ضد النساء في المغرب، عن تعرُض المسنِات للعنف خلال سنة 2016، موضحًا سقوط 81 امرأة مغربية ضحية لعنف مفضي إلى الموت خلال عام واحد، وتعرض 883 امرأة مسنة تتجاوز أعمارهن 61 سنة للعنف الجسدي في 2015، ونحو 792 سنة 2016.

و رصد التقرير، أمس الجمعة، أن الاغتصاب يأتي في صدارة الاعتداءات الجنسية المسجلة على مستوى الخلايا المؤسساتية لكل من قطاعي العدل والدرك الملكي، بنسبة 59 في المائة من هذه الحالات، ومحاولة الاغتصاب أكثر من 90 في المائة.