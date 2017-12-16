الاكتئاب يُهاجم عائلة بريطانية بالقتل والانتحار

لندن(صدى):

هاجم سباك بريطاني بالغ من العمر 44 عامًا و يُدعى ” فنست ناغل ” ، عائلته المتكونة من زوجته صاحبة الـ38 عامًا وابنه البالغ 22 عامًا، ثم أقدم على الانتحار بالقفز من أعلى جسر.

حيث قتل ” فنست ” زوجته خنقًا في منزلها ببورواش بعد 16 عامًا من الزواج، كما اعتدى على ابنه الذي استطاع النجاه، بمجرفة وبندقية رش على جمجمته.

وأفادت التحقيقات أنه تم تشخيص حالة ” فنست ” قبل أسابيع من جريمته على أنه مصاب بالاكتئاب، حيث كان يسمع طنينًا يرن في أذنيه يمنعه من النوم ويقوده للجنون.