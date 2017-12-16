رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة تستمر 3 أيام

نايف السالم(صدى):

نبهت إمارة منطقة مكة، اليوم السبت، في إنذار مبكر، من الأتربة المثارة، موضحة أن عدد من مدن المحافظة ستشهد نشاط في الرياح السطحية، وتشمل مكة والطائف وجدة، ورابغ والأجزاء المجاورة.

وأعلنت ” مكة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” ، عن ابتداء الحالة في الساعة السادسة من اليوم، حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين.

وأشارت إلى أن الأتربة المثارة ستحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم خاصة خلال النهار.