وظائف شاغرة بشركة بكتيل في الرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتيل السعودية ” BECHTEL ” ، عن حاجتها لموظفين في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع.

وأعلنت الشركة عن توفّر 12 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

والوظائف هي:

1- مهندس مقيم.

2- مدير الهندسة.

3- مهندس إنشائي.

4- مهندس المشروع- إعداد الموقع والطرق (وظيفتين).

5- مدير مستودعات مشروع.

6- مهندس مدني.

7- مهندس ميكانيكي.

8- مهندس المشروع- تطوير الموقع والمرافق.

9- مدير الإنشاءات.

10- مدير مشروع.

11- مدير العقود.

والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط.هنا