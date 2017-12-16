حماية المستهلك: 8 معلومات لابد من وجودها على المنتجات الغذائية

علي القحطاني(صدى):

نصحت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بالتأكد من وجود بيانات معينة موضحة بطريقة تسهل قرائها، قبل شراء المنتج الغذائي.

وأوضحت الجمعية، أن البيانات عبارة عن اسم المنتج وتاريخ الصلاحية، والحجم والوزن الصافي له، وكذلك العلامة التجاري إن وجدت، وكتابة المحتويات بحسب المواصفات القياسية، وأيضًا الشركة المصنعة لها وبلد المنشأ، وأخيرًا طريقة الاستخدام والتحذيرات إن وجدت، وجميعها باللغة العربية.