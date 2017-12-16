الأخضر يكرر التجربة الألمانية في خليجي 23 تمهيدًا للمونديال

نواف السالم(صدى):

يحتاج المنتخب الأخضر، إلى تكرار التجربة الألمانية عن طريق الاستعانة بالبدلاء والوجوه الجديدة في كأس خليجي 23، وإعطاء الوجوه الأساسية في المنتخب، الراحة اللازمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

و سيخوض الأخضر خليجي 23 بمجموعة من اللاعبين تمثل مزيجاً بين أصحاب الخبرة والعناصر الجديدة كما يقود الفريق في هذه البطولة المدرب الكرواتي كرونو يوريتشيتش، بدلاً من المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي تعاقد مع الأخضر أخيراً ولم يصل إلى الرياض إلا أمس الأول الخميس.