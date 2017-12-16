بالصور.. أمير الباحة في زيارة مفاجئة لتفقد أوضاع القطاعات الأمنية

إبراهيم الزهراني(صدى):

فاجأ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام ،أمس الجمعة، عدد من القطاعات الأمنية بالمنطقة، بزيارتهم دون ترتيب.

وتفقد أمير الباحة خلال زياراته المفاجئة، مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ومقر شرطة مدينة الباحة.

ووقف على سير العمل وتواجد المناوبين في الأقسام، والإدارات التابعة لها خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وتهدف زيارة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز،المفاجئة؛ إلى التأكد من مدى الجاهزية على الجانبين الأمني، والخدمي.