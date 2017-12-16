الميرينجي يسعى لكأسه الثاني على التوالي على حساب جريميو
يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع البرازيلي جريميو، اليوم السبت، للمنافسة على لقب بطل كأس العالم للأندية 2017، والتي تستضيفها الإمارات في نسختها الـ14 .
ويسعى كلا الفريقان لاستكمال مسيرة نجاحهم في هذه البطولة بالفوز على الآخر، حيث يوجه الميرينجي أنظاره لرفع الكأس للمرة الثانية على التوالي، ليبلغ رصيد بلوغه لهذه البطولة 3 مرات.
كما يزداد الضغط على البرازيلي جريميو، ليواجه مهمة صعبة في إعادة الكأس لبلاده بعد غياب 5 أعوام.
ويتنافس الفريقان في المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي، في الساعة الـ9 مساءً بتوقيت أبو ظبي.
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