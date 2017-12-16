الميرينجي يسعى لكأسه الثاني على التوالي على حساب جريميو

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع البرازيلي جريميو، اليوم السبت، للمنافسة على لقب بطل كأس العالم للأندية 2017، والتي تستضيفها الإمارات في نسختها الـ14 .

ويسعى كلا الفريقان لاستكمال مسيرة نجاحهم في هذه البطولة بالفوز على الآخر، حيث يوجه الميرينجي أنظاره لرفع الكأس للمرة الثانية على التوالي، ليبلغ رصيد بلوغه لهذه البطولة 3 مرات.

كما يزداد الضغط على البرازيلي جريميو، ليواجه مهمة صعبة في إعادة الكأس لبلاده بعد غياب 5 أعوام.

ويتنافس الفريقان في المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي، في الساعة الـ9 مساءً بتوقيت أبو ظبي.