الجزيرة يأمل في النهاية المثالية على أراضيه

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الجزيرة الإماراتي ضيفه المكسيكي باتشوكا، اليوم السبت، في نهائي كأس العام للأندية بنسخته الـ14 في الإمارات، للمنافسة على المركز الثالث من البطولة.

ويسعى الفريق المكسيكي لتحقيق أفضل ترتيب له في تاريخ البطولة والنهوض من الهزيمة بالحصول على الميدالية البرونزية من خلال فوزه على بطل البلد المضيف، كما يتمنى الجزيرة تحقيق نهاية سعيدة لبطولة لا تُنسى على أرضه وأمام جماهيره.

ويتلقي الفريقين، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت أبو ظبي، على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي.