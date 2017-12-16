وزارة الطاقة تُعلن حاجتها لموظفين بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، توفير 5 وظائف شاغرة للسعوديين، بالمرتبة 33 على لائحة المستخدمين.

وقالت الوزارة، إن الوظائف المتاحة ستكون في كل من الرياض وجدة، وترغب الوكالة شغلها عن طريق المفاضلة حسب لائحة المستخدمين بوزارة الخدمة المدنية.

كما أشارت الوكالة، إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة الشهادة الابتدائية، وهي:

– سائق ” عدد 3 وظائف “.

– مراسل مكتبي.

– عامل ميكانيكي.

وسيكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط هنا ، بدءًا من غدًا الأحد.