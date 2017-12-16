  • السبت 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” BAE SYSTEMS ” تُعلن حاجتها لموظفين

” BAE SYSTEMS ” تُعلن حاجتها لموظفين

” BAE SYSTEMS ” تُعلن حاجتها لموظفين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن حاجتها لموظفين من حملة البكالريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب مراقب الحركة الجوية (الرياض).
– مدرب دورات تطوير التصميم والاختبار (الرياض).
– فني صيانة أنظمة كهربائية (تبوك).
– مشرف أول ميكانيكي (الطائف).
– مهندس دعم صيانة طائرات (تبوك).

كما أعلنت أن فرص العمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف ” ، والتقديم متاح عبر الرابط .هنا

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *