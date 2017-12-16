” BAE SYSTEMS ” تُعلن حاجتها لموظفين
كشفت شركة بي أيه إي سيستمز ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن حاجتها لموظفين من حملة البكالريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدرب مراقب الحركة الجوية (الرياض).
– مدرب دورات تطوير التصميم والاختبار (الرياض).
– فني صيانة أنظمة كهربائية (تبوك).
– مشرف أول ميكانيكي (الطائف).
– مهندس دعم صيانة طائرات (تبوك).
كما أعلنت أن فرص العمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف ” ، والتقديم متاح عبر الرابط .هنا
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