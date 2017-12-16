الدفاع المدني يُحذر.. بعد سقوط مواطن إثر تسلقه جبل بـ ” حائل “
نجح الدفاع المدني بحائل، اليوم السبت، في انقاذ مواطن، بعد سقوطه في منطقة جبلية وعرة؛ إثر تسلقه للجبال.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم نافع الحربي، إن المواطن في العقد الرابع من عمره، وكان يتسلق جبال ” أجاء ” غرب منتزه مشار ، و أصيب بكسور في فخذه؛ إثر سقوطه، وتم نقله للمستشفى.
وجدد ” الحربي ” التنبيه حول خطورة تسلق الجبال، حيث لا يوجد تجهيزات للسلامة، بالإضافة لقلة خبرة المتسلقين.
#الدفاع_المدني
الماجد[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلحهم ما يتوبون
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5801 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي اخرت الدلاخه والاستهتار الدفاع المدني حذر ونبه ولكن لا حياة لمن تنادي العصيان اخرته ندامه