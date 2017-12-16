” النقد الدولي ” : ارتفاع النمو غير النفطي لدول الخليج بنهاية 2017

عادل الحربي(صدى):

أكد صندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد حالة من الزخم المتزايد، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.6% هذا العام، و3.7% في 2018، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ معدل النمو به 3.2%.

وأوضح الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام مقارنة بـ1.8% للعام الماضي.

كما أشار إلى أن آفاق النمو لا تزال ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجغرافية والسياسية، لافتًا إلى أن انخفاض الإنتاج النفطي يرجَّح انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5 % في 2017 بعد أن بلغ 2.2 % في 2016.

وأضاف أن بيئة النمو العالمي الأكثر إيجابية من المتوقع أن تؤدي إلى دعم الطلب النفطي بما يجعله أقوى إلى حد ما، لافتًا إلى أن هذه التوقعات تحيط لها مخاطر متوازنة بشكل عام على المدى القصير، و يُسيطر عليها الجانب السلبي على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التكيف مع انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى حدوث ضبط مالي كبير في معظم البلدان، مع التركيز في الأساس على تخفيض الإنفاق.