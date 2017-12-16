زيادة أرباح شركات تجزئة السلع الكمالية

عادل الحربي(صدى):

شهدت الأرباح الصافية لشركات تجزئة السلع الكمالية المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، ارتفاعًا ملحوظًا الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع عن الربع الثالث من العام الحالي.

وبلغت نسبة الأرباح للشركات، 0.77 في المئة إلى 967 مليون ريال ” 258 مليون دولار “، في مقابل 959 مليون ريال ” 256 مليون دولار ” للفترة نفسها من 2016.

بينما تقلصت أرباح شركات القطاع عن الربع الثالث، إلى 262 مليون ريال ” 70 مليون دولار ” ، في مقابل 323 مليون ريال ” 86 مليون دولار ” للربع الثالث من عام 2016، بتراجع نسبته 23 في المئة، وفي مقابل 449 مليون ريال ” 120 مليون دولار ” للربع الثاني من 2017، بنسبة تراجع 42 في المئة.