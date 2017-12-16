بتكلفة 2 مليار ريال.. تنفيذ 14 مبادرة لضمان حماية البيئة

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي، أن الهيئة تعمل على تنفيذ 14 مبادرة في عدة مجالات؛ لضمان حماية البيئة، حيث تكون هذه المبادرات لها عدة مراحل.

وأوضح ” الثقفي ” أن هذه المبادرات تُقدر بقيمة ملياري ريال على أن يكون لها عدة مراحل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا في بعض المواقع المختص بها.

وأشار إلى أن المصانع بدأت في الإلتزام فيما يخص التلوث البيئي، حيث تسعى الهيئة إلى رفع نسبة الالتزام لخفض التلوث في ظل الخروقات التي تقوم بها المصانع.

وكانت الهيئة دشنت، أمس الأول، حملة 1001 منشأة بالرياض، مستهدفة منشأت الرياض الواقعة خارج المدن الصناعية؛ للتأكد من التزامها البيئي وتصحيح أخطائها وتوعيتها بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام، على أن تستمر لمدة 10 أيام بالرياض للتجه إلى باقي مناطق المملكة.

ورصدت الحملة خلال أول يومين 133 مخالفة بيئية تتمثل حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود خطة طوارئ، عدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة.