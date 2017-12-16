تأثر النفط على الأجنة يصل إلى عشرات السنوات

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة، اجرها باحثون في جامعة برينستون، بولاية بنسلفانيا، أن الأطفال الذين يولدون على بعد أقل من 3 كلم من مواقع عمليات التكسير واستخراج الوقود الأحفوري، معرضون لخطر المشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة.

وأوضحت الدراسة، أن الأمهات اللواتي يعشن على بعد1 كلم من مواقع التنقيب، شهدن حالات إنجاب أطفال ذوي اوزان منخفضة وذلك بنسبة 25%، بأقل من 2.5 كيلوغرام وهو ما يعرضهم إلى مشاكل صحية مستقبلًا.

وأشار الباحثون، إلى أن التلوق الناجم عن عمليات التنقيب تصل إلى الأجنة في أحام أمهاتهم، لذلك يتعرضون إلى الآثار السلبية؛ نتيجة للأعمال الصناعية الثقيلة، وتلوث الهواء، وهناك حالات أدت فيها المياه الملوثة المستخدمة في التكسير، إلى تلوث إمدادات المياه.