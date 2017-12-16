قبل مباراة النهائي.. راموس: سيكون عامًا لا ينسى

نواف السالم(صدى):

أوضح اللاعب سرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الأسباني، أن غريمه في مباراة نهائي كأس العالم للاندية، فريق جريميو البرازيلي، جيد للغاية فنياً ويمتلك لاعبين يمكنهم صناعة الفارق في الهجمات المرتدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تقام على ملعب الشيخ زايد، حيث أكد أن الفريق أمامه فرصة جديدة ليصبح بطل العالم، وبذلك سيحصد خمسة ألقاب في عامٍ واحد.

ورد ” راموس ” على المهاجمين لمستوى القائمة الحالية من اللاعبين، قائلًا: ” هذا النوع من القرارات ليس من اختصاصنا، هناك أشخاص مسؤولون ويقيموا إذا كان الفريق في احتياج لتدعيمات أم لا، لدينا قائمة رائعة من أجل المنافسة على كل الألقاب الممكنة “.