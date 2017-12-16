بالصور.. كلب ذو وجه دب يثر ذعر الأهالي

موسكو(صدى):

أٌصيب السكان المحليون في مدينة تشيليابينسك جنوب روسيا بالصدمة والذهول عقب اكتشاف كلب غريب بوجه دب ذي الفراء البني السميك بعد إحضاره إلى مأوى للحيوانات .

واعترف نشطاء حقوق الحيوان أنهم لم يروا كلبا بوجه يشبه الدب من قبل ، ويأملون العثور على صاحب الحيوان لمعرفة نوع سلالته.

ويقدر الأطباء البيطريون عمر الكلب بنحو 4 سنوات، وأوضحوا أن لديه طابع صعب، وقد يؤذي من يقترب منه، حيث سيتطلب من صاحبه الجديد قضاء الكثير من الوقت معه من أجل معرفة شخصيته.