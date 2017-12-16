بالصور.. كلب ذو وجه دب يثر ذعر الأهالي
أٌصيب السكان المحليون في مدينة تشيليابينسك جنوب روسيا بالصدمة والذهول عقب اكتشاف كلب غريب بوجه دب ذي الفراء البني السميك بعد إحضاره إلى مأوى للحيوانات .
واعترف نشطاء حقوق الحيوان أنهم لم يروا كلبا بوجه يشبه الدب من قبل ، ويأملون العثور على صاحب الحيوان لمعرفة نوع سلالته.
ويقدر الأطباء البيطريون عمر الكلب بنحو 4 سنوات، وأوضحوا أن لديه طابع صعب، وقد يؤذي من يقترب منه، حيث سيتطلب من صاحبه الجديد قضاء الكثير من الوقت معه من أجل معرفة شخصيته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40013 ] نشر منذ 3 ساعات
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معلمة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله شكله يخوف