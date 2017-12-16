فيديو.. طائرات التحالف تدمر ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة

فهمي محمد(صدى):

نشرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية في صعدة، والتي يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين الأجانب.

وصورت تسجيلات الفيديو ما بعد استهداف الانفجارات الثانوية المتتالية التي استمرت لأكثر من خمس ساعات، والذي أظهر طائرات التحالف وهي تحدد الهدف من الأعلى وتقوم بقذفه بنجاح، لتبدأ بعدها الانفجارات من داخل الورش.

وأوضحت قيادة قوات التحالف أن الورش التي جرى تدميرها يوجد بها خبراء وفنيون أجانب، لافتة إلى أن الانفجارات استمرت بعد استهدافه جوياً لأكثر من 5 ساعات متواصلة.