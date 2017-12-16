وزير الدفاع الأمريكي يدعو لفضح ممارسات نظام الملالي بالشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، مساء أمس الجمعة، أن فضح الممارسات الإيرانية يصب في صالح المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ما يقوم به نظام الملالي حاليا هو غير شرعي ويساهم في مقتل أبرياء.

وشدد ماتيس على أن ” فضح ما تقوم به طهران أمر مفيد للمجتمع الدولي لتوعيته بشأن ما يجري هناك “، موضحا أن الولايات المتحدة لا تعتزم الرد عسكريا على إيران، بسبب دورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الرد الأميركي لن يتعدى الإطار الدبلوماسي.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى دلالة أن من تولى الإعلان ” هيلي وليس أحد جنرالاتنا “، موضحا أن ” هذا جهد دبلوماسي هدفه أن نظهر للعالم ما تقوم به إيران “.

وأوضح ماتيس أن ” إيران منخرطة بقوة في إبقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة على الرغم من ارتكابه مجازر بحق شعبه بما في ذلك استخدام أسلحة كيمياوية “، ودعمها لحزب الله الشيعي اللبناني.