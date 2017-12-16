حساب المواطن: المستفيد الموقوف حسابه البنكي يستحق 6 أشهر فقط

نايف السالم(صدى):

أكدت خدمة العملاء لبرنامج ” حساب المواطن ” أن صاحب الحساب البنكي المجمد بسبب إيقاف الخدمات أو لأي سبب آخر، لا يستطيع الحصول على المبلغ المعلق من البرنامج حال تم التنشيط سوى فترة 6 أشهر.

وتفاعل حساب البرنامج على موقع تويتر، على سؤال أحد المواطنين بشأن كيفية التعامل حال كان الحساب البنكي للمواطن المستحق موقفاً لأي سبب، قائلا: ” إذا كنت مستحق والحساب البنكي موقف بسبب إيقاف خدمات أو لأي سبب آخر فإنك تستطيع الحصول على المبلغ المعلق لدينا في حال تم تنشيط الحساب البنكي بما لا يتجاوز فترة ستة أشهر “.