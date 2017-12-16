فيديو.. معجزة تنقذ طفلا صينيا من الموت دهسته حافلة

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد نجاة طفل صيني من الموت المُحقق بعدما دهسته حافلة ووقف سائقها عليه بعض الوقت في منتصف الشارع أمام مدرسته في مقاطعة قوانغشي جنوبي الصين.

وأظهر الفيديو، طفلاً صينياً يبلغ من العمر 8 سنوات وهو يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقوم حافلة مدرسية بدهسه من الخلف بالخطأ ويتوقف سائقها على الطفل بعضاً من الوقت، قبل أن يتدارك خطأه ويقوم بالتحرك لإنقاذ الطفل.

بدورها ذكرت مصادر محلية وفقاً لصحف عالمية، أن عدداً من المتواجدين بالمكان سارعوا إلى نقل الطفل لأحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح وخدوش خفيفة.