مقتل شخص طعنا إثر اشتباكات دامية بمباراة كرة قدم في الجزائر

الجزائر(صدى):

لقي شخص مصرعه طعنا وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات دامية شهدتها مباراة كرة قدم جمعت بين شباب عين الكبيرة وداد عين الطويلة بسطيف شرقي الجزائر، مساء أمس الجمعة.

وتلقى الضحية عدة طنعات خنجر قاتلة على مستوى الصدر، فيما تعرض 40 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم عناصر من الشرطة الجزائرية نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وبدأت الأحداث الدامية عند انطلاق الشوط الثاني من المباراة رغم أن النتيجة كانت متعادلة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الفريقين بمدرجات الملعب استعملت فيها الحجارة والألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وهو ما دفع بالحكم إلى إيقاف المباراة بعد بداية الشوط بدقائق، وذلك إثر اقتحام الجمهور لأرضية الميدان، قبل أن تمتد أعمال الشغب إلى خارج الملعب، ثم وسط المدينة.