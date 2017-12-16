موعد صرف الدفعة الثانية من برنامج ” حساب المواطن “

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر، أنه من المتوقع صرف الدفعة الثانية من برنامج ” حساب المواطن ” في 10 يناير المقبل، موضحة أنها ستكون للمسجلين ممن اكتملت طلباتهم في الفترة من 10 نوفمبر وحتى اليوم السبت.

وطالبت المصادر، المواطنين المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم من خلال الدخول على بوابة البرنامج واختيار ” حالة طلب “.

يذكر أن موعد صرف الدفعة الأولى من برنامج ” حساب المواطن ” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد بحيث يشمل من اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.