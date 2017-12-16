موعد صرف الدفعة الثانية من برنامج ” حساب المواطن “
أكدت مصادر، أنه من المتوقع صرف الدفعة الثانية من برنامج ” حساب المواطن ” في 10 يناير المقبل، موضحة أنها ستكون للمسجلين ممن اكتملت طلباتهم في الفترة من 10 نوفمبر وحتى اليوم السبت.
وطالبت المصادر، المواطنين المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم من خلال الدخول على بوابة البرنامج واختيار ” حالة طلب “.
يذكر أن موعد صرف الدفعة الأولى من برنامج ” حساب المواطن ” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد بحيث يشمل من اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22323 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحاسبنا حسابن يسير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40013 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5565 ] نشر منذ 3 ساعات
عل ولعل ألا يسلكو مسلك وزارة الإسكان ويصير الخبر في خبر كان _ وزارة الإسكان تسلمت كامل إحتياجاتها من قطع الأراضي في جميع المناطق وفاق إحتياجتها من الأراضي / _ وأل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها ولحقها لاحقا 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك
مشعل[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين رفع الدعم وفرض الضرايب كلها بتاريخ واحد وحساب المواطن مخلينه على دفعات حسبي الله ونعم الوكيل
abu ammar[ عدد التعليقات: 14694 ] نشر منذ 60 دقيقة
لا تستعجلو وابشرو بالخير ان شاء الله
الان تم استرجاع الاموال المنهوبه من قبل المفسدين في البلاد واحتمال كبير تتم مراجعة بعض القررات القديمه واحتمال كبير يتم القاء بعضها لمصلحة المواطن