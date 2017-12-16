صور.. برشلونة يحقق حلم لاجئة سورية

مدريد(صدى):

حقق نادي برشلونة الإسباني حلم اللاجئة السورية نوجين مصطفى، المصابة بشلل دماغي، وذلك بعدما أكدت عشقها للنادي الكتالوني بإصدار كتابًا عن نفسها.

وكلّف النادي الإسباني، سائق حافلته باصطحاب نوجين من ألمانيا إلى برشلونة، حيث استقبلها رئيس النادي ونجوم الفريق، وبينهم ليونيل ميسي ودير شتيجن وجيرارد بيكيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.

واصطحب بيكيه اللاجئة السورية نوجين ” 16 عاما ” والتي تعيش في مدينة كولن الألمانية، في جولة داخل النادي الكتالوني، والتقط اللاعبين العديد مع الصور مع نوجين.