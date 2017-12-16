حالة الطقس المتوقعة اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة. وطقس بارد على المناطق الشمالية والوسطى للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الاوسط والجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.