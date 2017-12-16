الجوازات تكشف حقيقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى 9 شهور

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات، حقيقة الأنباء المتداولة حول إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى 9 شهور، مؤكدة أنه عار تماما من الصحة وأن الحد الأقصى هو 6 شهور.

وأضاف الجوازات أن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أكثر من 6 شهور يسمح به لليمنيين والسوريين، منوهة في الوقت نفسه إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، موضحة أن صلاحية التأشيرة تحسب من تاريخ المغادرة إذا كانت التأشيرة بالشهور، أما إذا كانت بالأيام أو العودة محددة فتحسب من تاريخ الإصدار، وفقا لصحيفة المدينة.