فيديو.. نوال الكويتية وأصالة نصري يحييان حفلان في يناير

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات،إقامة حفلتين نسائيتين في شهر يناير المقبل للمطربتين نوال الكويتية وأصالة نصري.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، أنهم تلقوا طلبات من الجمهور السعودي بإقامة حفلات للعديد من المطربين والفنانين العرب، ومنهم: ” وائل كفوري وعاصي الحلاني ونجوى كرم واليسا، وعمرو دياب ومحمد حماقي وشيرين وأنغام “، موضحا أن الشركة تحاول تنفيذ طلبات الجمهور بزيادة الحفلات النسائية والعائلية.

وأوضح الهندي، خلال مقابلة مع ” كورة روتانا ” الذي يعرض على ” روتانا خليجية “، أن اتصالات جاءتهم من مطربين مشاهير أمثال فارس كرم وعاصي الحلاني ووائل كفوري يطلبون إقامة حفلات لهم بالمملكة خلال الفترة المقبلة.