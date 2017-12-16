مصادر توضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى من ” حساب المواطن “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن أن موعد صرف الدفعة الأولى من برنامج ” حساب المواطن ” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد بحيث يشمل من اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.

وأكدت المصادر، أن الأشخاص المكتملة طلباتهم قبل 9 نوفمبر ستشملهم مرحلة الأهلية والاستحقاق، ليشملهم أمر الصرف في الميعاد المحدد للدفعة الأولى.