مصادر توضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى من ” حساب المواطن “
كشفت مصادر، عن أن موعد صرف الدفعة الأولى من برنامج ” حساب المواطن ” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد بحيث يشمل من اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.
وأكدت المصادر، أن الأشخاص المكتملة طلباتهم قبل 9 نوفمبر ستشملهم مرحلة الأهلية والاستحقاق، ليشملهم أمر الصرف في الميعاد المحدد للدفعة الأولى.
القرشي[ عدد التعليقات: 2054 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الله بمن لا دخل لهم واصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين والأيتام والأرامل والمطلقات
ادعموهم باللي يكفيهم وما يتناسب مع المتغيرات القادمة .
إللي سجلوا وتم قبول طلباتهم الله يباركلهم بما سيصرف لهم ومن لم يوفق بعد أسأل الله أن يوفقهم في
قادم الأيام .
jamalco[ عدد التعليقات: 5561 ] نشر منذ 1 ساعة
على الله ماتلحق وزارة الإسكان في مواعدها وتسلك مسالكه – وزارة الإسكان تسلمت كامل إحتياجاتها من الأراضي في جميع المناطق وفاق إحتياجاتها منها لغرض السكن _ وأل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها ولحقها لاحقا 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لانك _ الحقيقه مرَه وكلمة الحق تغضب
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله اكبر ياجاملكو …. لله درك اول مره تحتسي زين
دابلن تسبودنا من سنين بالاخونجيه
الروقي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يعين بس ..
ابد الترفيه اللي يقولونه ورفع تكلفة الاشياء والضرايب والرسوم وكلها تحقيق للرؤية هاذي بتزيد وتزيد.
وافضل حل البيوت اقعدوا فيها والا اشتروا مزارع بصكوك صحيحه واقعدوا فيها واشك انهم بياخذون عليها رسوم بعد ..
الحاصل انني شفت مقطع المرور حاطن سياره حقت منتزهات في المنتزهات وعليها شعار المرور وعليها عسكريين ومثل سياره الاصابه اللي في الملاعب اللي تشيل اللاعبين ..
الوكاد ان هالمرور يلف في المنتزه ويعطي من يبغى مخالفه … والناس جالسه وتمشي على رجلينها ….
الروقي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 37 دقيقة
جمالكوا الله يرحم والدينك …
تراك مصري لاتدخل في الاشياء اللي ماتخصك وماهي في بلدك …