فيديو فاضح للاعب الأهلي.. والجماهير تطالب باستبعاده من مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

تداول فيديو فاضح للاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المصري، ظهر خلاله يرقص بصحبة فتاة في ملهى ليلي، مما تسبب في غضب جماهير ناديه ومنتخب بلاده، ووصل الأمر إلى مطالبتهم باستبعاده من تمثيل الفراعنة في مونديال روسيا.

وكشفت مصادر، عن استعداد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ قرارا بعرض اللاعب للبيع في انتقالات يناير القادم، خاصة بعدما علمت أن اللاعب يداوم على السهر في الملاهي الليلية، وتم إبلاغ إدارة الكرة أكثر من مرة بذلك، ورغم تحذيره واصل اللاعب سهراته بالملاهي الليلية وانتشرت له أكثر من صورة تؤكد عدم التزامه.

وأعلنت جماهير ناديه غضبها من تصرف اللاعب الذي ظهر بمستوى سيّئ للغاية في مباراة الأهلي أمام المقاصة في الدوري الممتاز وخسرها الأهلي بثلاثية، كما تعرض اللاعب للطرد.

واستبعد اللاعب رغم مهاراته من الانضمام لمنتخب مصر كثيرا بسبب بعض تصرفاته، وستدفع مواقفه الأخيرة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لاستبعاده مجددا من الانضمام للمنتخب الذي سيبدأ معسكرا في مارس القادم استعدادا للمونديال.