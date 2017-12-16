ولد الشيخ: ما يجري في صنعاء من ميليشيا الحوثي مخالف للقانون الدولي

فهمي محمد(صدى):

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مساء أمس الجمعة، إن ” ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام “، في إشارة لما ترتكبه ميليشيات الحوثي الانقلابية من حملات تصفية واقتحام منازل واختطافات تطال الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ومعارضيها.

وشدد ولد الشيخ على وجوب ” وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب “، مضيفا أنه قدم ” خالص التعازي بوفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح “.

وأضاف المبعوث الأممي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع ” تويتر ” أنه اجتمع مع ” مجموعة من كبار قادة المؤتمر الشعبي العام “، لكنه لم يحدد أسماء تلك القيادات وموعد اللقاء، مشيرا إلى أنه بحث مع قادة المؤتمر الشعبي ” في أفضل الطرق لانهاء الصراع في اليمن “.