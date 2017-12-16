الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع

واشنطن(صدى):

تشبثت أسعار الذهب بمكاسبها التي سجلتها في وقت سابق، لتغلق مرتفعة، أمس الجمعة، وتسجل أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع مع مقاومتها ضغوط من صعود أسواق الأسهم، التي ما زالت تلقى دعما من زيادة في أسعار الفائدة قررها البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة إلى 1256.49 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7 بالمئة، بعد أن تعافى من أدنى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1235.92 دولار الذي هوى إليه الاثنين.

وزادت عقود الذهب الأميركية الأكثر نشاطا تسليم فبراير 0.03 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1257.50 دولار للأوقية.

وأسعار الذهب مرتفعة حوالي 9 بالمئة عن مستواها في بداية العام، في حين صعدت الأسهم العالمية والمعادن الصناعية حوالي 20 بالمئة.